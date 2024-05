Nintendo er angivelig i samtaler med Sega om "New Switch" og "Switch 2"

HQ

Nintendo endelig bestemte seg for å gjøre kunngjøringen av kunngjøringen. Forleden, i anledning sin årlige inntjeningsrapport, forpliktet den seg til å kunngjøre etterfølgeren til sin Switch hybridkonsoll før april 2025. Selvfølgelig, utover det vinduet, er den kunngjøringen helt tom. Bortsett fra ryktene, er ingenting kjent om den nye maskinen på offisielt nivå, ikke engang hva den vil bli kalt.

Hva kommer den nye Switch til å hete?

I denne forstand har det blitt sagt at den nye maskinvaren har kodenavnet MUJI, og at den, siden det er en continuist-maskin, vil beholde Switch -merket i sitt endelige navn. Nintendo-sjef Shuntaro Furukawas definisjon av den som mer som en "ny Switch-modell" forsterker denne teorien.

Mens fansen har bedt om at konsollen skal hete Super Nintendo Switch som et nostalgisk nikk til 16-bit SNES, er det alltid en risiko for at den bare kan se ut som en "Pro" -revisjon og ikke betraktes som en ny generasjon. Nå hevder den aktive og pålitelige lekkasjen av Sega og Atlus-saker som går under navnet Midori på X at Nintendo selv har referert til etterfølgeren som "New Switch" og "Switch 2" i samtaler med begge japanske selskaper. Sistnevnte hadde blitt hørt mye, naturlig nok. Førstnevnte, tidligere brukt av Nintendo med 3DS eller Super Mario Bros., ikke så mye.

Han innrømmer også at han ikke tror disse navnene vil bli beholdt i fremtiden i offisiell sammenheng, men at de bare har blitt brukt som tilfeldige referanser blant folk i bransjen, slik det har vært tilfelle i media og i lokalsamfunn.

Hva tror du Nintendo Switch 2 kommer til å hete, og når får vi se den i inneværende regnskapsår?