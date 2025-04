Nintendo er kanskje ikke forberedt på etterspørselen på serverne sine ved lanseringen av Nintendo Switch 2

HQ

Kontroversen om Nintendos nye retning for å bevare det fysiske formatet eskalerte i morges da det ble bekreftet at mange av tredjepartstitlene som allerede er annonsert i konsollens lanseringsdirekte som vil bli solgt i en eske, vil inneholde en nedlastingskode, og at mange andre vil være spillnøkkelkassetter.

Men det er en annen viktig nyanse å ta med seg fra dette, og det er om Nintendo er forberedt på den overbelastningen den dagen, når millioner av konsoller (over 2,2 millioner forhåndsbestillinger i Japan alene og på Nintendos offisielle forhåndsbestillingsside) vil laste ned spill samtidig?

Med tanke på at mange av titlene krever hel eller delvis nedlasting av data (Mario Kart World alene, som er inkludert i konsollpakken, krever allerede 24 GB nedlasting), og etterspørselen etter den nye maskinvaren overgår forventningene, er det best å være tålmodig. Analytiker Daniel Ahmad mener at det japanske selskapet også bør begynne å bekymre seg for stabiliteten til systemene sine, i tillegg til å møte etterspørselen etter den kommende maskinvaren.

https://x.com/zhugeex/status/1915270037859901800

Tror du Nintendo eShop kan bli rammet av driftsstans den 5. juni?