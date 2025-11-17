Nintendo eShops Black Friday-salg begynner i dag, og varer til desember

HQ

Selv om mange av dere kanskje håper at julenissen legger igjen en Nintendo Switch 2 under juletreet, er det klart at det finnes millioner og atter millioner av etterfølgere ute i naturen, men det er også mange av dere som allerede har sikret dere et eget system. Så hvorfor ikke holde den full av spennende spill?

For å gjøre dette har Nintendo nå avslørt informasjonen om eShop Black Friday -salget for 2025, og bemerker at du fra og med i dag (14:00 GMT/15:00 CET) kan gå til eShop for å utforske de utallige tilbudene og tilbudene som er på plass. Du vil kunne gjøre det helt frem til slutten av desember, så ikke gå glipp av denne muligheten til å plukke opp noen Switch og Switch 2 spill til en brøkdel av prisen.

På denne fronten har Nintendo avslørt noen av alternativene som ser rabatter, inkludert The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, EA Sports FC 26, Hogwarts Legacy, og til og med Animal Crossing: New Horizons ' betalte DLC, Happy Home Paradise, som lanseres i januar.

Det er også en kampanje tilgjengelig som vil se brukere få en bonusmåned på Switch Online lagt til abonnementet sitt hvis de bruker mer enn £ 25 på rabattert programvare, så enda mer grunn til å få tak i en avtale, pluss en ekstra måned hvis den totale summen overstiger € 40.

Som vanlig, hvis du får øye på noen spennende og uunngåelige tilbud, må du huske å dele dem i kommentarfeltet nedenfor, slik at andre Gamereactor -lesere kan dra nytte av dem. Du finner Black Friday-salgssiden her.