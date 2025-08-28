Nintendo feirer lanseringen av Kirby and the Forgotten Land - Nintendo Switch 2 Edition + The Star-Crossed World med en oppdatering for Alarmo

HQ

Husker du Nintendo Alarmo? Vi gjør neppe det, men det var et nylig forsøk fra selskapet på å utvide satsingen på søvnovervåking og hjemmeautomatisering. Enheten var ganske enkel og ble lansert med en latterlig høy prislapp, noe som gjorde den til en dårlig skjult kommersiell fiasko. Men selv med en så dårlig mottakelse kommer ikke Nintendo til å slutte å oppdatere den og legge til funksjoner, i hvert fall foreløpig.

I dag ble det kunngjort at en oppdatering dedikert til Kirby (nettopp i dag, lanseringsdagen til Kirby and the Forgotten Land - Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World) kommer til Nintendo Alarmo. Det er en samling av lyder, samt syv nye typer alarmer, som vil komme til gadgeten i nær fremtid. Nintendos japanske nettsted oppgir ingen dato, men det vil ikke ta for lang tid.

"Det kommer syv nye alarmer, inkludert sanger fra 'Starry World'. Vennligst vent på ytterligere kunngjøringer om utgivelsesdatoen for alarmene".

Kommer du til å oppdatere din Nintendo Alarmo med Kirby-lyder?