Nintendo forbereder en endring i Nintendo Music-tjenesten "rundt oktober" i år

Gode nyheter for nåværende (og fremtidige) Nintendo Switch Online-brukere. Selskapet har oppdatert vilkårene for tjenesteinformasjon på supportsiden, og indikerer nå at hvis du sier opp ditt aktive NSO-medlemskap, vil du fortsatt kunne bruke noen tjenester i Nintendo Music-appen etter en mindre oppdatering i oktober i år :

"Vi planlegger en oppdatering rundt oktober 2025 som lar deg bruke noen Nintendo Music-funksjoner, for eksempel muligheten til å redigere, dele eller slette spillelistene dine, selv etter at du har sagt opp Nintendo Switch Online-medlemskapet ditt."

Nintendo Music er en gratis tjeneste for å lytte til Nintendos spillmusikk så lenge du har et abonnement på Nintendo Switch Online-tjenesten, men det ser ut til at de nå ønsker å gjøre den mer tilgjengelig slik at andre brukere kan nyte musikk fra favorittspillene sine uten å måtte betale.

På den annen side er det også litt merkelig at Nintendo konkret har definert tidsvinduet for dette feltet. Vi har ennå ingen datoer for Nintendo Switch 2-utgivelsen, men kanskje vil oktober-vinduet også brukes til å styrke lanseringen (inkludert musikk) av et stort førstespill - kanskje Metroid 4: Beyond, for eksempel?