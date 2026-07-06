Nintendo forbereder seg på lanseringen av Nintendo Switch 2 med utskiftbare batterier til høsten

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EU-kommisjonen vedtok for en tid siden at alle elektroniske enheter som selges innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet må overholde lovgivningen om planlagt foreldelse, gjenvinning og vedlikehold, slik at utslitte batterier enkelt kan byttes ut med nye. Dette er noe som for eksempel Nintendo Switch-konsollfamilien ikke har overholdt frem til nå. Vi visste at det ville komme en oppdatert versjon av Nintendo Switch 2 for å bringe den i samsvar med regelverket, og nå kjenner vi tidsplanen for når den kommer i butikkene.

Nintendo har kunngjort på sin støtteside at de oppdaterte produktene – inkludert Nintendo Switch 2-konsoller og Joy-Con-kontrollere med utskiftbare batterier – vil begynne å ankomme butikkene fra sommeren 2026. Brukerne vil kunne skifte ut disse batteriene selv ved hjelp av sett som er tilgjengelige i Nintendo Store.

Et interessant poeng er at Nintendo allerede har bekreftet at de nye konsollbatteriene ikke vil ha høyere kapasitet enn de nåværende; faktisk vil de ha 1 prosent lavere kapasitet (5 172 mAh, sammenlignet med dagens 5 200 mAh). De vil også være noen få gram tyngre, og det samme gjelder Joy-Con-kontrollerne.

Selv om du kan se den oppdaterte veikartet for Nintendo-produkter via denne lenken, kan vi allerede nå fortelle deg at hvis du ønsker å få tak i en Switch 2-modell med utskiftbart batteri, må du vente til høsten, når de begynner å dukke opp i butikkene. Joy-Con 2-kontrollerne vil bli innført gradvis i løpet av vinteren, mens Nintendo 64- og Nintendo GameCube-kontrollerne for Nintendo Switch 2 vil bli faset ut tidlig i 2027.

Slutten for Nintendo Switch i Europa

Nintendo har benyttet anledningen til å bekrefte at de vil avvikle produksjonen og salget av Nintendo Switch 1 (standard-, Lite- og OLED-modellene) fra februar 2027. Inntil da vil disse konsollene fortsatt bli produsert og være tilgjengelige over hele Europa. De lover også at «Nintendo eShop, Nintendo Switch Online og andre tjenester vil fortsette å være tilgjengelige i overskuelig fremtid».

Vil du velge en Nintendo Switch 2 med utskiftbare batterier? Vil du bytte ut noen av kontrollerne dine som følge av dette?