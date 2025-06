Nintendo forbyr Switch 2-enheter etter bruk av flash-kort

HQ

Selvsagt liker ingen selskaper at folk stjeler produktene deres, og Nintendo er kjent for å være ekstra tøffe mot dette. En av de vanligste måtene å piratkopiere spill til Switch er med en såkalt MIG Switch cartridge, der du bruker et microSD-kort til å overføre og spille spill fra den.

Etter en oppdatering fungerer disse kortene også med Switch 2, men Nintendo kan tydeligvis oppdage dette, og nå skriver flere personer at de har fått enhetene sine utestengt av Nintendo. Selv om Nintendo-kontoene deres fortsatt er aktive, er det en risiko for at Nintendo stenger disse også, slik at de mister alle tidligere kjøp.

Selv om det er en juridisk gråsone, er det mange land hvor det er lovlig å ta sikkerhetskopier av programvare man eier. Men Nintendo skiller ikke mellom dette og piratkopier, og hvis du ikke vil ha en utestengt Switch 2, virker det som en god idé å rett og slett la MIG Switch cartridges ligge.