Nintendo forklarer mangelen på gjestekarakterer i Mario Kart World

Det er vanskelig å klage på utvalget av karakterer i Mario Kart World (selv om vi fortsatt ikke har kommet oss over at Pauline bare har to kostymer...), som er det største ensemblet i serien til dags dato. Men til tross for dette har noen uttrykt bekymring.

I motsetning til i Mario Kart 8 Deluxe mangler nemlig gjester fra andre Nintendo-serier som Link, Isabelle fra Animal Crossing, og Splatoon. Så hvorfor ble de utelatt? Produsent Kosuke Yabuki svarer på dette spørsmålet i et intervju med Ouest-France (takk Nintendo Everything) og sier, oversatt av Bing :

"Som utviklere ville det ha virket malplassert å legge til karakterer fra andre spill i dette universet. Og det virket ikke nødvendig, gitt alt vi allerede kunne gjøre med Mario."

Når det er sagt, virker han åpen for å endre dette, og sier at de vil holde et øye med hvordan spillerne oppfører seg :

"Vi kan ikke unngå å lure på hvordan spillerne vil oppfatte denne rollebesetningen. Men det er så mange karakterer og så mange kostymer at alle spillere helt sikkert vil finne noe de liker."

Og det ser det ut til at de har, ettersom Yabuki sier at mottakelsen har vært overveldende, før han avslører at hans egen nye favoritt er kua - en sjåfør han definitivt ikke er alene om å like :

"Vi håpet selvfølgelig at disse nye driverne skulle bli en hyggelig overraskelse for spillerne. Men responsen har vært så varm at vi ble overrasket selv! Det har helt klart overgått forventningene våre."

Hva synes du, håper du på gjesteopptredener i fremtiden, eller er det bra at utviklerne holder seg på Mushroom Kingdom?