Nintendo forsterker sin satsing på kino ved å omprofilere datterselskapet Warpstars til Nintendo Stars

Vi kan definitivt slå fast at Nintendo ikke bare har forsonet seg med filmindustrien etter 30 år med sinne etter "live action"-filmen Super Mario Bros. Suksessen med den animerte debuten sammen med Illumination, som ble en av de mest innbringende filmene i 2023, førte til at de kunngjorde en animert oppfølger kort tid etterpå, samt en live-action-film om The Legend of Zelda. Og det er muligens mange flere prosjekter i horisonten.

Vi sier dette fordi Nintendo i morges offentliggjorde et bedriftsnotat som kunngjorde en omprofilering av datterselskapet Warpstars (et selskap som ble kjøpt opp i april 2025 for å styrke filminnholdet) til Nintendo Stars. Ifølge notatet er målet å "gjøre folk over hele verden kjent med Nintendos åndsverk og tilby nye måter å oppleve dem på."

Nintendo Stars Inc. vil også fortsette sin støtte til Kirby-serien (Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World, den utvidede og forbedrede versjonen for Nintendo Switch 2, lanseres i morgen) og sitt mål om å utvide kundebasen for Nintendo-produkter og fremme forholdet til selskapet.