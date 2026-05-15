Nintendo fyller på Virtual Boy-biblioteket med fem spill

Som du kanskje husker, kom Nintendos største flopp gjennom tidene tilbake i februar. Vi snakker selvfølgelig om Virtual Boy, og vi markerte begivenheten med en grundig artikkel om denne unike enheten, samt en anmeldelse av Switch-tilbehøret som lar deg spille spillene på den.

Sistnevnte er imidlertid egentlig bare et feste for Switch eller Switch 2, som du kan bruke til å spille Virtual Boy-spill fra Switch Online + Expansion Pack. Sju spill var tilgjengelige allerede ved lanseringen, og akkurat i tide til Mario Day (10. mars) ble ytterligere to titler lansert - og nå har Nintendo lagt til et nytt utvalg.

Denne gangen har de gravd litt dypere i arkivene og lagt til fem mindre kjente spill, nemlig :



Jack Bros.



Space Invaders Virtual Collection



V-Tetris



Vertical Force



Virtual Bowling



Det desidert beste spillet av disse er Jack Bros., en tittel som fortsatt holder i dag, så husk å sjekke det ut for å få et stykke Megami Tensei-relatert spillhistorie. Du finner en video som viser frem spillene nedenfor.