Nintendo Game Vouchers vil heller ikke kunne innløses med Nintendo Switch 2-spill

Informasjonen Nintendo tilbyr i dag er absolutt ikke den mest gunstige for brukerne, enten de er tilfeldige eller lojale fans. Etter kunngjøringen om slutten på Nintendo eShop Gold Points-programmet, har vi nå også fått vite at Nintendo Vouchers (en fordel for Nintendo Switch Online-abonnenter) ikke kan brukes til å kjøpe Nintendo Switch 2 digitale spill.

Nintendo of Americas supportside har oppdatert beskrivelsen av spillkupongprogrammet, med den nye setningen som spesifiserer at "Nintendo Switch Game Vouchers kan ikke innløses for spill som er eksklusive for Nintendo Switch 2-systemet."

Så hvis du hadde planer om å kjøpe disse kupongene, som koster £87/€99 på eShop og gir 450 Gold Points (frem til 25. mars, selvfølgelig), bør du tenke deg om en gang til, spesielt hvis du har tenkt å prøve å kjøpe en Nintendo Switch 2 ved lansering.

Hva synes du om Nintendos beslutning med Nintendo Switch Online-abonnentene?