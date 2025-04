Nintendo: GameChat er vår "killer app" for Switch 2

HQ

Under Nintendos Switch 2 Direct for to dager siden ble det brukt mye tid på å demonstrere GameChat.

Det forventes helt klart å bli en sentral del av konsollopplevelsen, og internt ser Nintendo ut til å ha stor tro på det - de kaller det til og med deres potensielle "killer app" for Switch 2. Dette ble ytterligere understreket under en Q&A med to Nintendo-utviklere, Sumikazu Ono og Eiji Tokunaga, som sa :

"Da vi utviklet GameChat, hadde vi i tankene at det ville være en definerende funksjon i Switch 2."

Tokunaga og Ono mintes hvor begeistret de ble da de så Nintendo-ledere sosialisere med hverandre gjennom GameChat.

"Under utviklingen hadde vi muligheten til å la Nintendo-ledere få oppleve GameChat. Da vi så dem prøve funksjonen for første gang og se at de kunne videochatte og dele spillskjermbilder uten problemer, fikk vi en viss tillit til at dette fungerer."

Internt brukte Nintendo mye tid på å utforske GameChat og dets potensial.

"Men vi følte at vi måtte grave dypere og utforske potensialet i deling av spillskjermer fullt ut ved å spille før vi kunne føle oss trygge på at det virkelig ville bli en definerende funksjon i Switch 2. Så vi brukte omtrent to timer hver dag på å spille ulike spill mens vi delte skjermbilder via GameChat, og fortsatte å undersøke i hvilke situasjoner det ville være morsomt å bruke denne funksjonen."

Utviklerne husker spesielt ett øyeblikk med spillet Baba Is You som fikk dem til å innse potensialet i skjermdeling.

"En dag spilte et av teammedlemmene våre et puslespill som het Baba Is You, og vi andre var nysgjerrige på hva slags spill det var. Personen som spilte spillet, delte skjermen sin, og vi sa alle: "Jøss, vi visste ikke at det fantes et så interessant puslespill."

På papiret høres ikke GameChat revolusjonerende ut - vi har hatt partychat, skjermdeling og videosamtaler på andre plattformer i årevis, men ikke desto mindre er det et kjærkomment tillegg til Switch 2.

Hva er dine tanker om GameChat?