Nintendo gir ikke opp i kampen om å bli tidenes mest solgte konsoll, og er i ferd med å lansere Nintendo Switch på et nytt, stort marked

Det er vanskelig å tro at India, det nest mest folkerike landet på jorden (og snart det første), ikke har hatt noen kommersiell tilstedeværelse fra et selskap som Nintendo. Landets økonomi har vokst i raskt tempo de siste årene, og dette åpner også opp økonomien og befolkningen på over en milliard mennesker for å bli brukere, noe som i sin tur påvirker videospillindustrien. Nintendo har bestemt seg for at tiden er inne for å gå inn i India, og selskapet planlegger å lansere Nintendo Switch der. Ja, basismodellen (2019-versjonen). Ikke engang OLED-modellen.

Som rapportert av Day Zero Media (takk, NintendoLife), vil Nintendo Switch bli solgt i det asiatiske landet for 20.000 rupier i 2027. Faktisk var Switch (og til og med Switch 2) allerede tilgjengelig på annenhåndsmarkedet via "grå" import, men de vil nå komme i butikkene. På denne måten håper Nintendo at de ved å gå inn i et nytt marked med et slikt potensial kan øke maskinvaresalget ytterligere og dermed overgå de 160 millioner konsollene som ble solgt av PS2, og gjøre Nintendo Switch til den mest solgte videospillkonsollen gjennom tidene.

Om det lykkes, får vi forhåpentligvis vite neste år, når Nintendo Switch lanseres på et nytt marked, samtidig som den feirer 10 år i salg i resten av verden...