Nintendo gir lyd fra seg om Bayonetta 3

Bayonetta 3 ble annonsert for snart fire år siden og mange mener det burde ha blitt sluppet nå. I virkeligheten er det dog langt unna ettersom vi ennå ikke har sett eller hørt noe fra eventyret annet enn at Platinum Games gang på gang har sagt at det fortsatt er under utvikling.

Etter enda en E3 uten at spillet har blitt vist frem begynner fansen å bli urolige, ikke minst ettersom Platinum Games ser ut til å ha hatt problemer i det siste med spillutviklingen. Men Nintendo er utgiver av Bayonetta 3, og ifølge et intervju med både "Seniour Product Marketing Manager" Bill Trinen og "Senior Director of Localisation" Nate Bihldorff fra Nintendo of America hos Gamespot, lever det fortsatt i aller høyeste grad. Bihldorff sier nemlig: "It definitely still exists, I can confirm it."

Trinen gikk enda lenger og la til:

"I will even go one further and say not only does it exist, but it's progressing well. We like to show things whenever we're ready to show them, and certainly we like to show things when the developer's ready to show them. So we didn't have it at E3, but stay tuned."

Ettersom mange av oss har "stayed tuned" i neste fire år er det vanskelig å vite hva det betyr. Det er i alle fall godt å vite at spillet fortsatt gjør fremskritt, selv om det virker som det fortsatt er langt unna ettersom Platinum Games ikke er klar for å vise det frem.

Takk, GamingBolt