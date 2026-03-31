Nintendo har angivelig stått for over halvparten av konsollsalget i Storbritannia i 2026 så langt

HQ

Det ser ut til at 2026 har vært et veldig godt år for Nintendo i Storbritannia så langt, ettersom en ny informasjon fra The Game Business 'Christopher Dring avslører at Nintendo-systemer har stått for over 50% av det totale konsollsalget i Storbritannia dette kalenderåret.

Vi vet ikke den faste fordelingen av Switch 1- og Switch 2-konsollsalget når det gjelder disse dataene, men informasjonen hevder at Switch 2 nettopp opplevde en utmerket mars, med et salg som hoppet med 154% måned over måned på grunn av den økte interessen for Pokémon Pokopia. Forbeholdet er at mars er en fem ukers måned sammenlignet med februar som er en fire ukers måned, så dataene vil være marginalt skjevt på grunn av dette.

Disse dataene tyder på at utgiftene til andre konsoller har avtatt, ettersom mindre enn 50 % av det totale konsollsalget i Storbritannia i år er fordelt på PlayStation- og Xbox-enheter. Det gjenstår å se om dette skyldes at denne generasjonen er på et sent stadium, og at fansen har mindre behov for et system av den nåværende generasjonen, eller om det skyldes at de blir utkonkurrert av dagens gadgets på grunn av de stadig økende prisene på moderne konsoller.