Nintendo har endret navnet på Wrecking Crewss Spike i Japan for å unngå å rasisme-anklager

Hvis du har vært på kino for å se The Super Mario Bros. Movie vet du at Marios tidligere formann, Spike, en karakter som faktisk ble introdusert tilbake i Wrecking Crew omgang, er med i filmen. Mens vanlige kinogjengere sannsynligvis ikke vil gjenkjenne arven til karakteren har Nintendo sparket i gang en endring over hele Japan i forsøket på å unngå å fornærme mennesker.

Som annonsert på selskapets japanske Twitter-kanal har karakteren, som tidligere var kjent som Blackie, blitt omdøpt i Japan til Spike. Dette vil først og fremst tre i kraft når Illumination's-filmen åpner i Japan neste uke, den 28. april.

Alt tatt i betraktning er det sannsynligvis en smart endring.