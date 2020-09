Nintendo har flere TV- og filmprosjekter på gang

Du ser på Annonser

Nintendo har for lenge siden bekreftet at de jobber på en animert film basert på Super Mario, med premiere i 2022. Vi har dog ikke sett noen livstegn fra den, men dette er visst ikke det eneste Nintendo har på gang, da de nå slår fast at de har "already embarked on multiple other visual content projects".

Dette "visuelle innholdet" har blitt bekreftet som blant annet film og TV samt tegnesierier. Med tanke på hvor bra filmer og serier basert på TV-spill har vært i det siste, så har vi store forventninger til dette. Har du?