Nintendo har ingen planer om å bruke AI i spillutviklingen

Embracer Group, Square Enix, Ubisoft og mange av de andre gigantene i bransjen har alle i en eller annen form tatt i bruk AI som et verktøy i spillutviklingen.

Men en som går mot strømmen er (som så ofte før) Nintendo, som har kunngjort at de ikke har noen som helst planer om å integrere AI i sin spillutvikling.

Dette til tross for at teknologien i utgangspunktet er svært imponerende, noe til og med Nintendos toppsjef Shuntaro Furukawa innrømmet under en samtale nylig.

"Vi håper å fortsette å levere verdi som er unik for oss og som ikke kan oppnås gjennom teknologi (AI) alene"

Det er et friskt pust i en bransje der nesten 30 prosent av utviklerne i dag allerede bruker AI i en eller annen form i spillutviklingen, noe som nylig ble avdekket i en ny undersøkelse.

Synes du det er positivt at Nintendo holder seg unna AI?