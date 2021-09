Nintendo har ingen planer om å vise frem noe på TGS

HQ

Årets Tokoy Game Show er heldigitalt, men det ser likevel ut til å bli en stor messe med store avsløringer fra blant annet Capcom, Xbox og Square Enix. Men ett prominent japansk spillselskap glimrer med sitt fravær, og det er Nintendo.

Via et innlegg på Twitter har Nintendo nemlig avslørt at de ikke har planer om å vise noe som helst på årets Tokyo Game Show, selv om blant annet deres OLED-modell og Metroid Dread utgis få dager etter.

Vi går ut i fra at dette skyldes at Nintendo utelukkende ønsker å bruke Direct-programmene til å avsløre nye spill, konsoller og tjenester fremover.