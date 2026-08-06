Nintendo har mye å skryte av når det gjelder spillsalg dette kvartalet: Over 8 millioner eksemplarer av Tomodachi Life: Living the Dream

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Som vi tidligere har rapportert, har Nintendo i dag offentliggjort sin kvartalsrapport, den første for det nåværende regnskapsåret 2027 (1. april til 30. juni 2026), som viser en betydelig økning for selskapet både i overskudd og driftsinntekter, til tross for en nedgang i maskinvaresalget. Imidlertid omfavner nåværende Nintendo Switch 2-brukere (og faktisk også Switch 1-brukere) de nye utgivelsene fullt ut, og dette har vært særlig tydelig i en av de aller nyeste titlene.

Vi snakker om den nylig utgitte livssimulatoren og den siste utgaven i Tomodachi Life-serien, Tomodachi Life: Living the Dream, som har solgt over åtte millioner eksemplarer over hele verden siden lanseringen 16. april (og innen 30. juni vil dette tallet nesten helt sikkert være betydelig høyere). I de supplerende regnskapstallene fremgår det at selv om nettoomsetningen lå på 7,96 millioner, er tidligere salg knyttet til forhåndsbestillinger regnskapsført som inntekter i forrige kvartal (slutten av forrige regnskapsår), men enhetene er faktisk inkludert i denne opptellingen.

Faktisk har « Tomodachi Life: Living the Dream vært en av to titler som har solgt over en million eksemplarer de siste tre månedene, den andre er den enorme suksessen fra begynnelsen av kalenderåret 2026, Pokémon Pokopia. Dette kvartalet har livssimulatoren laget av Koei Tecmo (men distribuert av Nintendo utenfor Japan) solgt nesten 1,3 millioner eksemplarer, noe som bringer det totale salget til nå opp til rundt 3,68 millioner enheter.

Nintendo kan skryte av disse titlene, men selskapet inntar en mer forsiktig holdning til de to andre utgivelsene i kvartalet, Yoshi and the Mysterious Book og Star Fox. Ingen av dem har nådd én million-merket, selv om både nyutgivelsen av Lylat Wars/Star Fox 64 og Yoshis nye eventyr ble lansert med knapt en uke (eller mindre) til å bidra til disse resultatene. Det virkelige bildet av deres resultater vil bli klart når tallene for 2. kvartal i regnskapsåret 2027 blir offentliggjort, sammen med Splatoon Raiders.

Hva synes du om resultatene til Nintendos egne utgivelser på Nintendo Switch 2 i starten av dette regnskapsåret?