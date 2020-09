Nintendo har offisielt stoppet produksjonen av 3DS

Du ser på Annonser

Nintendo er tilbake på toppen igjen med Switch som måned etter måned har vært verdens mest solgte konsoll. Switch er som kjent ingen vanlig konsoll, da den også fungerer som en håndholdt konsoll om man vil, og dette har gjort at Nintendo 3DS har havnet i skyggen. Totalt har 76 millioner enheter blitt solgt, hvilket er mindre enn eksempelvis PSP, så mange har valgt å betrakte 3DS som en litt mislykket konsoll.

Og nå er det slutt på produksjonen, ni år etter lanseringen. Dette meddeler Nintendo UK:

"Please note: The manufacturing of the Nintendo 3DS family of systems has ended."

Hva er ditt beste Nintendo 3DS/2DS-minne, og kommer du til å savne den?