Nintendo har solgt over en milliard Switch-spill

Det går unektelig bra for Nintendo for tiden. Det japanske selskapet kunngjorde nylig at de har solgt over en milliard Switch-spill siden konsollens lansering i 2017, noe som er den første Nintendo-konsollen som når denne bragden. Den forrige rekordhaveren, Nintendo DS, klarte "bare" å selge rundt 950 millioner titler.

Når det gjelder topplisten over disse Switch-spillene, er det mange gamle travere og et lovende nytt tilskudd. Øverst på listen er selvsagt Mario Kart 8 Deluxe med sine 55 millioner eksemplarer, mens sølv- og bronseplassene går til Animal Crossing: New Horizons (43 millioner) og Super Smash Bros. Ultimate (32 millioner). The Legend of Zelda: Breath of the Wild bommer så vidt på pallen med sine 31 millioner, og like etter finner vi Super Mario Odyssey med rundt 26 millioner spill.

Noe av det mest imponerende er vel likevel gårsdagens nyhet om at The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ligger på niendeplass med over 18,5 millioner solgte eksemplarerover 18 millioner solgte eksemplarer, noe som ikke er dårlig med tanke på at Links nyeste eventyr først ble utgitt i mai.

Hele topp 10-listen finner du nedenfor:

1. Mario Kart 8 Deluxe - 55,46 millioner

2. Animal Crossing: New Horizons - 42,79 millioner

3. Super Smash Bros. Ultimate - 31,77 millioner

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 30,65 millioner

5. Super Mario Odyssey - 26,44 millioner

6. Pokémon Sword/Shield - 25,92 millioner

7. Pokémon Scarlet/Violet - 22,66 millioner

8. Super Mario Party - 19,39 millioner

9. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 18,51 millioner

10. New Super Mario Bros. U Deluxe - 16,17 millioner