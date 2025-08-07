Nintendo Indie World kunngjør utgivelsesdato for Ball x Pit

Dansk
Kenny Sun & Friends' Devolver Digital-publiserte tittel Ball x Pit kunngjør utgivelsesdatoen på Nintendo Indie World Showcase. Pixel-art bullet hell roguelite-spillet vil være tilgjengelig på PC og Nintendo Switch 15. oktober 2025. En egen Nintendo Switch 2-versjon kommer i løpet av høsten.
I Ball x Pit må du komme deg videre ved å bygge baser mens du tar ut endeløse horder av fiender ved å kaste pellets. Det morsomme er at det finnes 60 forskjellige typer kuler, hver med forskjellig effekt, og du kan kombinere dem for å skape nye, sprø effekter.
Se traileren for utgivelsesdatoen Ball x Pit nedenfor.