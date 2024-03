Nintendo inngår forlik i søksmålet mot Switch-emulatoren Yuzu

HQ

Tidligere i dag skrev Alex at Tropic Haze, skaperne av Switch-emulatoren Yuzu, hadde skaffet seg advokater for å kjempe mot Nintendo-søksmålet jeg skrev om i forrige uke. Det virker som om advokaten ba dem om å gi opp med en gang.

Et nytt rettsdokument avslører nemlig at Nintendo og Tropic Haze har inngått forlik i saken. Det betyr ikke bare at sistnevnte må betale Nintendo Switch-skaperen 2,4 millioner amerikanske dollar, men også at Tropic Haze med umiddelbar virkning gir opp alt som har med Yuzu og 3DS-emulatoren Citra å gjøre.

Det er ganske interessant at Nintendo har gått med på dette, når dette betyr at det japanske selskapet ikke vil få en domstol til å si at disse emulatorene faktisk er ulovlige og få tillatelse til å jakte ned versjoner av Yuzu, Citra og lignende emulatorer som allerede finnes der ute. Så ikke forvent at dette er siste gang du hører om Nintendo som saksøker et selskap for å bli kvitt emulatorer.