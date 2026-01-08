Nintendo introduserer lys lilla (L) og lys grønn (R) Joy-Con 2-kontrollere for Switch 2

HQ

Nintendo har nettopp avduket den aller første offisielle variasjonen til fargene på Switch 2 Joy-Con 2-kontrollerne. Som vist på Nintendo Today! :

Lys lilla (L) og lys grønn (R) er fargene som erstatter originalens lyseblå og lys røde farger, og de gjør det i nøyaktig de samme delene, noe som betyr at det bare er pinnebasen og den magnetiske utstikkeren som settes inn i hovedenheten som får endret farge, mens hovedhuset forblir mørkegrått.

De nye Joy-Con 2-kontrollerne kommer i salg fra 12. februar til anbefalt utsalgspris, og de minner oss litt om Splatoon og Gamecube-tiden - men hva synes du om dem?