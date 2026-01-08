nyheter
Nintendo introduserer lys lilla (L) og lys grønn (R) Joy-Con 2-kontrollere for Switch 2
Men foreløpig er det bare de fargede delene fra originalene, og ikke hele kroppen, som bytter farge.
HQ
Nintendo har nettopp avduket den aller første offisielle variasjonen til fargene på Switch 2 Joy-Con 2-kontrollerne. Som vist på Nintendo Today! :
Lys lilla (L) og lys grønn (R) er fargene som erstatter originalens lyseblå og lys røde farger, og de gjør det i nøyaktig de samme delene, noe som betyr at det bare er pinnebasen og den magnetiske utstikkeren som settes inn i hovedenheten som får endret farge, mens hovedhuset forblir mørkegrått.
De nye Joy-Con 2-kontrollerne kommer i salg fra 12. februar til anbefalt utsalgspris, og de minner oss litt om Splatoon og Gamecube-tiden - men hva synes du om dem?