Nintendo: Japanske forhåndsbestillinger av Switch 2 er "langt mer enn vi hadde forventet"

At etterspørselen etter Switch 2 var så stor var åpenbart på forhånd, men faktum er at den ser ut til å ha overgått Nintendos egne forventninger, spesielt i Japan. Administrerende direktør, Shuntaro Furukawa, skriver nå i en offisiell uttalelse (oversatt med Bing) :

"Mitt navn er Furukawa. Den 2. april kunngjorde vi detaljene om "Nintendo Switch 2" og startet lotteriet for salget på My Nintendo Store. Som et resultat av dette mottok vi søknader fra et ekstremt stort antall mennesker, omtrent 2,2 millioner bare i Japan. Dette er imidlertid langt flere enn vi hadde forventet på forhånd, og antallet "Nintendo Switch 2"-enheter som My Nintendo Store vil være i stand til å levere den 5. juni har blitt kraftig overskredet. Vi beklager å måtte informere dere om at et betydelig antall av dere ikke vil kunne vinne premien når vi kunngjør vinnerne i morgen, den 24. april."

De som er med i lotteriet om å kjøpe en enhet, vil automatisk bli flyttet til neste runde etter hvert som flere konsoller slippes, og Nintendo lover å prøve å øke produksjonen ytterligere for å møte den enorme etterspørselen.

Vi har ikke hørt noe lignende for vår del av verden ennå, men det er flere rapporter fra butikker som hevder at de har fått tildelt for få enheter. Hvis du vil være sikker på å spille Switch 2 tidlig, må du sørge for å legge inn en forhåndsbestilling.