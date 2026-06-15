Nintendo kan ende opp med å få bare 30 000 dollar ut av søksmålet mot Palworld

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Det vil ikke ta lang tid før vi får en endelig bekreftelse på utfallet av rettssaken mellom Nintendo og The Pokémon Company (TPC) mot Pocketpair, da søksmålet, som ble anlagt i 2024, forventes å bli avsluttet før årets slutt.

Søksmålet ble anlagt med den begrunnelse at Pocketpair krenket Nintendo og TPCs patenter knyttet til monsterfangst-spillmekanikken brukt i Palworld, det populære spillet som tiltrakk seg millioner av fans og ofte ble omtalt som «Pokémon med våpen».

Gamesfray har fulgt denne rettssaken en stund og rapporterer nå at den snart vil bli avsluttet, da begge parter blir bedt om å fremlegge bevis før rettssaken starter 1. oktober. Målet er at dette deretter skal føre til at en dom blir kunngjort 9. november.

Slik det ser ut nå, sies det at Nintendo og TPC vil vinne svært lite på denne rettssaken, da de to partene kanskje bare kommer ut av kampen med 30 000 dollar i økonomisk erstatning. Når det gjelder hvorfor denne situasjonen har oppstått, nevnes det at Pocketpair gjorde ulike endringer i Palworld i fjor for å fjerne områder som angivelig utgjør en risiko for brudd på opphavsretten, mens Nintendo og TPC har tilbakevist dette og endret sitt krav til å gjelde tidligere versjoner av Palworld og ikke den nåværende og aktive utgaven av spillet.

I denne forbindelse legger rapporten til: "Denne rettssaken handler ikke lenger om noe alvorlig i kommersiell forstand. Den handler om et hypotetisk forbud som ikke gjelder for nåværende produktversjoner og (om noe) en liten erstatning for en periode der Pocketpair genererte begrenset nyomsetning i Japan."

Pocketpair har heller ikke vært altfor bekymret for Nintendo og TPCs juridiske tiltak, da versjon 1.0 av Palworld snart er her, med lansering 10. juli.