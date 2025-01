Nintendo kan gå til sak mot Genki på grunn av Nintendo Switch 2-kopi

HQ

Nintendo vurderer angivelig rettslige skritt mot tilbehørsselskapet Genki etter at de viste frem en antatt kopi av Nintendo Switch 2 på CES 2025. Ifølge Julien Tellouck, en fransk journalist som var til stede på arrangementet, henvendte Nintendos juridiske team seg til Genkis stand for å kreve forklaringer. Genki forsvarte sine handlinger og hevdet at kopien var basert på offentlige lekkasjer, og at de ikke hadde signert noen konfidensialitetsavtaler med Nintendo. Denne forklaringen ser imidlertid ikke ut til å ha tilfredsstilt det japanske selskapet, som nå sies å utforske mulige juridiske skritt. Kan dette være et tilfelle av overtramp, eller har Nintendo et gyldig krav?

Hva synes du om Genkis risikable trekk på CES?