Nintendo kan tvinge Uenighet til å avsløre brukeren bak Teraleak

HQ

Nintendo slår nok en gang hardt ned på lekkasjer, og nå setter de alle kluter til for å spore opp brukeren bak den beryktede Teraleak, som kom ut på internett i oktober 2024.

Lekkasjen, som kom fra brukeren GameFreakOUT, førte til at mye konfidensielt materiale kom ut i det offentlige rom, inkludert informasjon om kommende spill, builds av gamle spill, lore, konseptkunst og mer. Lekkasjen hevdet også å ha kildekoden for Pokémon Legends: Z-A, men ga den ikke ut.

Nå, via Polygon, ønsker Nintendos advokater å se om de kan finne ut den virkelige identiteten bak lekkasjene. Nye rettsdokumenter viser at Nintendo ber Discord om å se om de kan avsløre den virkelige identiteten til brukeren GameFreakOUT. Discord har ennå ikke svart, men selv om Nintendo ikke kan få tilgang til informasjonen via meldingsdelings- og samtaleplattformen, vil det ikke gi opp søket.