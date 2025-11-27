Nintendo kjøper aksjer i Bandai Namco Studios Singapore for å styrke sin utvikling

HQ

Nintendo gjør ikke ofte oppkjøpsavtaler, i hvert fall ikke sammenlignet med Microsoft/Xbox, men i dag har de gjort nettopp dette. I en pressemelding bekreftes det at Nintendo har kjøpt aksjer i Bandai Namco Studios Singapore, en avtale som gjør at utvikleren blir en del av den større Nintendo-familien og får nytt navn som Nintendo Studios Singapore.

Årsaken til oppkjøpet er "styrke utviklingsstrukturen", med det singaporeanske selskapet rett og slett satt til å fortsette sin utviklingsrørledning under denne nye monikeren. Når det gjelder hva de har jobbet med, siden Nintendo ikke pleier å dele utviklerinformasjon altfor fritt, er alt vi har ryktene som hevdet at dette teamet jobbet med Metroid Prime 4: Beyond's Switch -utgave og det kansellerte Ridge Racer-spillet. Vi vet imidlertid at dette selskapet hjalp til med utviklingen av Splatoon -serien.

Oppkjøpet skal være klart innen 1. april 2026, når 80 % av aksjene i selskapet overtas av Nintendo, noe som ikke vil påvirke Nintendos resultater for regnskapsåret i særlig grad.