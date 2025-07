Nintendo kompletterer The Legend of Zelda: Ocarina of Time-soundtracket med 3D-versjon på Nintendo Music

HQ

En ny uke, og en ny tittel med et nytt lydspor i Nintendo Musics strømmekatalog. Med unntak av lanseringsuken til Nintendo Switch 2, har vi hatt en ny spilleliste hver syvende dag eller så for å livne opp uken med lydminner.

Denne uken vil nok være morsommere enn andre, siden det er lydsporet til The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, Nintendo 3DS-versjonen av Nintendo 64-klassikeren (og uten tvil den beste versjonen). Det er 51 lydspor, med en total spilletid på én time og 14 minutter, og vi anbefaler at du lukker øynene og lar deg rive med av musikken til det som kanskje er det mest huskede og elskede Zeldaet fra tiden før Switch-epoken.

Husk at du må ha et aktivt Nintendo Switch Online-abonnement via en Nintendo-konto for å få glede av Nintendo Music.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D Fullstendig låtliste for lydsporet