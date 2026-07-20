Nintendo kunngjør en stor Donkey Kong-kosedukke som koster like mye som en Switch 2-konsoll

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Nintendo blir ofte ansett som flinke til å ta en høy pris for produktene sine, og mange trekker paralleller til Apple. Uansett hva som er tilfelle, kan vi bare konkludere med at deres nyeste produkt definitivt ikke er for alle, inkludert alle som ikke tjener en topplederlønn.

De lanserer en ganske stor (H76,5 × B70 × D136 cm) Donkey Kong -kosedyr via Nintendo Store 12. november, og du kan forhåndsbestille den allerede nå... for 395,99 £ / 469,99 € – som er nøyaktig samme pris som den samme butikken tar for en Switch 2-konsoll. Nintendo sier at det er en begrensning på én per person, men vi tviler på at det er mange som er villige til å avlyse ferien, selge bilen, ta opp boliglån og legge en nyre ut for salg på eBay bare for å kjøpe to.

Hvis du absolutt må ha en, kan du forhåndsbestille kosedyret her; resten av oss kan foreløpig nøye oss med å beundre denne ubestridelig sjarmerende lille fyren på bildene.