Nintendo kunngjør et «Customer Appreciation Sale»-tilbud i USA for å takke spillerne for deres støtte i lys av Trumps tollsatser

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Selv om mange regioner rundt om i verden ikke vil få med seg dette salget, vil Nintendo-fans og eiere av Switch 1 og 2 i USA snart kunne dra nytte av et svært unikt og overraskende salg, som pågår fra 12. til 26. september.

Arrangementet kalles «Customer Appreciation Sale» og er Nintendos måte å «takke Nintendo-spillerne for deres kontinuerlige støtte, noe som delvis er muliggjort av tilbakebetalinger knyttet til tollavgiftene.»

Ja, nå som Trump-administrasjonen har blitt tvunget til å betale tilbake en stor del av pengene den krevde inn gjennom de internasjonale tollavgiftene som ble ansett som ulovlige tidligere i år, ønsker Nintendo å gjengjelde støtten de amerikanske spillerne ga selskapet i denne perioden med økte kostnader.

Den japanske spillgiganten forklarte litt nærmere: «Selv om Nintendo tok på seg de fleste tollrelaterte kostnadene, bidro refusjonene til å gjøre kampanjer som denne mulig.»

Salget regnes som «en av våre største kampanjer noensinne», og det vil tilby rabatter på opptil 30 % på digitale Switch-spill og -pakker, fysiske spill, DLC, tilbehør, amiibo og klær. Salget pågår også i eShop, Nintendo Store og hos deltakende forhandlere.