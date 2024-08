Nintendo kunngjør ny Indie World Direct Edition

HQ

Som vanlig har Nintendo kunngjort sin kommende Nintendo Direct med knapt 24 timers varsel. Men ikke få panikk, for her får vi en Indie World: Et 40-minutters arrangement hvor vi får se kommende utgivelser fra uavhengige studioer på Nintendo Switch, uten noen førstepart i sikte.

Nintendo Direct Indie World starter i morgen 27. august 2024 kl. 15:00 BST/16:00 CEST, og selskapet har allerede bekreftet at det ikke vil bli nevnt noe om Nintendo Switchs etterfølger denne gangen heller.

Hvilke indietitler tror du kan komme til Nintendo Switch i løpet av de kommende månedene som vil bli annonsert i morgen?