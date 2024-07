Nintendo kunngjør offisiell ladestasjon for Joy-Con- og Nintendo Entertainment System-kontrollere som lanseres i oktober

HQ

Nintendo Switch er godt inne i sitt åttende år, og neste generasjon er (sikkert, Furukawas ord) rett rundt hjørnet. Derfor ble vi så overrasket over kunngjøringen i morges på Nintendo Spanias offisielle X-konto.

Nintendo vil lansere et offisielt ladestativ for kontroller som er kompatibelt med både Joy-Con- og Nintendo Entertainment System-kontrollere for Switch. For øyeblikket vet vi ikke hvor mye den vil koste, men vi vet at den kommer den 17. oktober.

Det er rart at det japanske selskapet ønsker å lansere et produkt som dette nesten på slutten av konsollens livssyklus, men det er også sant at det nå er flere konsoller i hendene på brukerne, og mange av dem har sannsynligvis mer enn ett par Joy-Con for å spille på Switch og vil alltid ha dem klare for neste spill.

Er det en attraktiv periferiutstyr for deg?