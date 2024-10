Nintendo lanserer Alarmo, en interaktiv vekkerklokke som spiller Nintendo-lyder og -musikk

HQ

Nintendo har annonsert en ny maskinvare! Men ikke helt den Switch 2-nyheten som folk forventet: Den heter Nintendo Sound Clock: Alarmo, en interaktiv vekkerklokke som registrerer bevegelsene dine når du våkner, og spiller musikk og lydeffekter i takt med det.

Klokken vil inneholde figurer, lyder og musikk fra fem spill: Super Mario Odyssey, Pikmin 4, Splatoon 3, The Legend of Zelda: Breath of the Wild og Ring Fit Adventure. Innhold fra flere spill vil bli tilgjengelig i fremtiden som gratis oppdateringer for enheten, inkludert Mario Kart 8: Deluxe og Animal Crossing: New Horizons.

Hvert spill vil inneholde opptil syv scener, som er en kombinasjon av musikk og lydeffekter som fungerer som en alarm for å vekke deg. Hvis du beveger kroppen din mens du våkner, vil klokken spille av lyder, for eksempel når du får mynter. Når klokken registrerer at du allerede er oppe, spiller den en liten seiersfanfare. Hvis du er litt lat, vil alarmlydene øke intensiteten helt til du starter dagen.

Alarmo har en 2,8 tommers LCD-skjerm og en stor knapp på toppen. Den har også andre bruksområder: Den spiller Nintendo-stemningsmusikk hver time og søvndyssende lyder om natten for å få deg til å slappe av (litt som Pokémon Sleep-appen), og den registrerer søvnmønsteret ditt.

I en begrenset periode er Nintendo Sound Clock Alarmo tilgjengelig i den amerikanske Nintendo Store, til 99,99 dollar og kun for betalende Nintendo Switch Online-brukere, før den blir tilgjengelig for allmennheten på en uspesifisert dato. Ingen dato eller pris er kunngjort for Europa heller.

Hvis det føles litt rart, la oss ikke glemme at Nintendo pleide å leve av å lage rare leker og innretninger før de laget videospill, som det nylig åpnede Nintendo Museum fortalte. Et lengre intervju med skaperne av enheten er publisert på Nintendos nettsted.

En av skaperne er Yosuke Tamori , som tidligere har jobbet med Splatoon og Nintendo Labo, og fortalte hvordan det ble til: "Et av våre interne prosjekter var å forske på bevegelsessensorteknologi. Ettersom denne sensoren opprettholder personvernet siden den ikke bruker kamera, hadde vi en idé om hvordan den kunne være svært egnet for bruk på soverommet, så vi bestemte oss for å starte et nytt prosjekt for å se hva vi kunne gjøre med den."