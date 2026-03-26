Nintendo lanserer dyrere fysiske spill på det amerikanske markedet

HQ

I Storbritannia og Europa er man kjent med at Nintendos fysiske spill for tiden koster mer enn deres digitale motstykker, ettersom det i fjor ble kunngjort at fysiske Nintendo Switch 2-titler ville bli priset høyere for å ta høyde for de økte produksjonskostnadene som er forbundet med dem. Siden den gang har vi sett Mario Kart World, som et eksempel, med en prislapp som er rundt £ 8 / € 10 høyere enn det digitale alternativet, og etterlater samlere med gåten om å bruke mer på en kassett og eske eller spare noen øre og bare slå seg til ro med en eShop-utgave av et spill.

Vi ser nå at denne endringen kryper inn i flere markeder som ellers ikke har opplevd det, med USA som neste. I en pressemelding lover Nintendo at fra og med mai 2026 med Yoshi and the Mysterious Book, vil fysiske Switch 2-spill koste mer enn digitale på det amerikanske markedet.

Begrunnelsen uttrykkes som sådan: "Nintendo-spill tilbyr de samme opplevelsene enten de er i pakket eller digitalt format, og denne endringen gjenspeiler ganske enkelt de forskjellige kostnadene forbundet med å produsere og distribuere hvert format og gir spillerne flere valg i hvordan de kan kjøpe og spille Nintendo-spill."

Nintendo understreker at detaljhandelspartnere fortsatt kan sette sine egne priser for digitale og fysiske spill, så ting kan variere avhengig av hvor du ser, men det viktigste å merke seg er at denne endringen trer i kraft og snart vil påvirke hvor mye penger du bruker på fysiske spill.