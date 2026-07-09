Nintendo lanserer en demo av « Yoshi and the Mysterious Book

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Hvis du har hatt lyst til å prøve « Yoshi and the Mysterious Book for å se om dette litt særegne eventyret er noe for deg, kan du gå rett til eShop, der Nintendo nettopp har sluppet en spillbar demo. Som forventet vil du også kunne beholde lagringsfilen din hvis du senere bestemmer deg for å kjøpe spillet.

Vi likte for det meste « Yoshi and the Mysterious Book, og i anmeldelsen vår kan du blant annet lese:

«Yoshis bevegelser er stort sett de samme som i andre spill med den lille grønne dinosauren; han kan spise gjenstander som gir ham et forråd av dinosauregg å kaste, han kan hoppe og gli over lange avstander med sitt velkjente «Flutter Jump», og han kan trampe hardt i bakken for å knuse kasser og andre gjenstander. Som en ny funksjon kan han imidlertid også plukke opp gjenstander eller ulike dyr og bære dem på ryggen – og ved å gjøre det kan han utnytte disse dyrenes evner, noe som er den sentrale mekanikken i Yoshi and the Mysterious Book.”