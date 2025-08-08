Nintendo lanserer My Mario, en serie med barnevennlige bøker, leker og produkter for små barn

HQ

Nintendo har avslørt en ny produktserie som er skreddersydd for et mye yngre publikum. Kjent som My Mario, er dette en rekke produkter som er ment å gjelde for små barn og foreldre, og den inkluderer veldig enkle og morsomme bøker, byggeklosser i tre, kosedyr, klær og til og med kjøkkenutstyr.

Ifølge Nintendo er My Mario en "produktserie som foreldre og barn kan glede seg over sammen", og selv om nøkkelbildene i kunngjøringen lover mange forskjellige produkter, er det bare en håndfull som er offisielt kunngjort så langt. Årsaken er at Nintendo planlegger å utvide serien i fremtiden.

Hvis vi ser på det som allerede er avslørt, kan vi forvente oss en Wood Block Set, som i utgangspunktet gjør det mulig for unge å lage sitt eget diorama av Mushroom Kingdom, med den ekstra effekten at hver av karakterblokkene (Mario, Luigi, Princess Peach og Yoshi) tjener et dobbelt formål med å være Amiibos også. Det ene er et tredelt sett som bare inneholder Mario, en sopp og en ? blokk. Det andre inneholder alt ekstrautstyret som gir flere kreative muligheter.

Det andre nøkkelelementet er Hello, Mario! Board Book, som er en enkel bildebok som inneholder måter å åpne Marios munn på og til og med snu ansiktet hans rundt. Denne utvides med en gratis app som fungerer på smartenheter og på Nintendo Switch, og som også gjør det mulig å leke med Marios ansikt.

Til slutt vil Nintendo gi ut en serie korte, stop-motion-animerte videoer kalt It's Me, Mario! Stop Motion Shorts, og hver episode kommer på My Mario -appen.

Den største haken med de fysiske produktene er at de kun skal selges i Nintendos butikker i Tokyo, Osaka og Kyoto, og det er foreløpig ingen planer om salg over hele verden.

