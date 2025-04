Nintendo kunngjør nye Amiibo-figurer for Zelda ... og Street Fighter 6

HQ

Nintendo har kunngjort en ny serie Amiibo-figurer under Nintendo Switch 2 ... men sannsynligvis ikke for spillene du forventer. Det er klart at Mario Kart World og Donkey Kong Bananza er de viktigste spillene for den nye konsollen. For Amiibo-samlere er det imidlertid spillene Hyrule Warriors: Age of Imprisonment ... og Street Fighter 6.

For det nye Hyrule Warriors, en ny spin-off fra Koei Tecmo, vil Nintendo gi ut fire nye figurer for de fire karakterene som ble sett i Tears of the Kingdom: Tulin, Yunobo, Sidon og Riju, som lanseres 5. juni, samme dag som konsollen lanseres, til tross for at spillet lanseres om vinteren.

En femte Amiibo vil lanseres senere, for Mineru's Construct.

Street Fighter 6, som lanseres 5. juni, kommer også med tre nye Amiibo-figurer ... og 22 Amiibo-kort. Figurene er av Luke, Kimberly og Jamie, og de 22 Amiibo-kortene vil inneholde alle figurene fra år 1 av spillet.

De vil hjelpe deg med å tilpasse og lagre karakterens antrekk og knappinnstillinger på Amiibo-figurene/-kortene, slik at du kan laste dem inn i spillet umiddelbart. Selv Smash Bros. figurene til Ryu og Ken vil fungere på samme måte. Og de vil også gi deg eksklusivt innhold i spillet.