Nintendo lanserer offisiell nettside for å teste kompatibilitet mellom Switch- og Switch 2-spill

I dag gir vi deg en av de applikasjonene som forbedrer livskvaliteten til familier. Nintendo har lansert et nytt nettsted der du kan sjekke om Nintendo Switch-spill fungerer på Nintendo Switch 2 og omvendt. Ideen, som kan virke ganske overflødig for mange av oss (kom igjen, praktisk talt 100% av Switch-spillene fungerer på etterfølgeren), vil utvilsomt støtte mange foreldre, besteforeldre og voksne familiemedlemmer som ikke er veldig interessert i videospill og leter etter hjelp med å gi gaver denne julen.



Slik fungerer nettstedet: Hvis du gjør et søk og spillet kommer opp, vil det i fanen rapportere kompatibilitetsnivået til programvaren med begge konsollene, ettersom det er Switch 1-spill som fungerer på samme måte (eller bedre) på Switch 2. Men hvis du gjør et søk med eksklusive Nintendo Switch 2-titler, for eksempel Donkey Kong Bananza, vises ikke tittelen i listen, og dette er allerede en indikasjon på at spillet nevøen din ønsker seg til jul ikke kan være ... med mindre det er ledsaget av en ny konsoll.

Så nå vet du det, del denne lenken med dine slektninger og med de som du tror kan bruke den. Kommer du til å bruke den?