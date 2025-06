Nintendo lanserer oppdateringsnotater for Splatoon 3s enorme 10.0-oppdatering

HQ

Nylig sjokkerte Nintendo mange da de ut av det blå kunngjorde en Splatoon-spinoff for Nintendo Switch 2, samtidig som de bekreftet at Splatoon 3 får en stor oppdatering for å forbedre mange områder. Når vi snakker om sistnevnte, har patch-notatene for Version 10.0.0 av spillet nå blitt avslørt, og det tilfører mye til det bredere spillet.

Vi blir fortalt at vi kan forvente bedre grafikk og ytelse når vi spiller spillet på Switch 2, på toppen av jevnere bevegelse i Splatsville, Inkopolis, Inkopolis Square, og Grand Festival Grounds. Det vil nå også være bedre Salmon Run animasjoner, og bedre oppløsning for lagrede bilder som er tatt i Photo Mode eller via capture-knappen.

På Switch 1 kan vi også forvente mindre rot fra elementer utenfor scenen og som ikke er relatert til kamp for å forbedre ytelsen, samtidig som alt er bevart i Recon Mode.

Utover dette legges det til et massivt utvalg av våpen som en del av Splatlands Collection, i tillegg til at det kommer et nytt kart kalt Urchin Underpass. Noen våpen har også blitt justert for å bringe dem mer i tråd med resten, og det er en rekke justeringer som kommer til SplatNet 3, våpen Freshness, earnable badges, Anarchy Battles, X Battles, og mer, som alle gjelder både Switch og Switch 2 versjon.

Du kan gå over her for å lese mega patch-notatene for denne nye oppdateringen.