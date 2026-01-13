Nintendo lanserer Switch 2 versjon 21.2.0

HQ

Nintendos siste oppdatering for Nintendo Switch og dens etterfølgerkonsoll Switch 2 har kommet. Mens fans kanskje skynder seg til oppdateringsnotatene for å se hvordan konsollen deres har forbedret seg, trenger du ikke å grave deg gjennom massevis av tekst for å tyde hva som er bedre denne gangen, ettersom den første oppdateringen i 2026 er kort.

"Fikset noen problemer og forbedret stabiliteten i operasjonen," lyder den eneste oppdateringsmerknaden på Nintendos nettsted i skrivende stund. Det er også en merknad om å oppdatere enheten mens den er i en normal tilstand på nettsiden, men ellers har vi fått en kort, men nyttig oppdatering til begge hybridkonsollene.

En ny oppdatering fant også veien til Nintendo Music i dag, og la til lydsporet til Mario & Luigi: Brothership, som inkluderer 94 originale spor. Ellers er det litt tynt med store Nintendo-oppdateringer, men vi er bare i de første par ukene av det som ser ut til å bli et utrolig spennende år for Switch 2-eiere når ballen begynner å rulle skikkelig på denne nye konsollen.