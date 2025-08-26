Nintendo lanserer tre stop-motion-animasjonsfilmer fra It's Me, Mario!-serien på Youtube

Nintendo Japans produktserie for små barn, My Mario, har nå fått et stort markedsføringsfremstøt takket være en serie videoer som er lastet opp på Youtube under navnet It's Me, Mario! Serien består så langt av tre episoder, hver på omtrent ett minutt, som viser en Mario i plysj som utfører komiske scener blandet med hverdagslivet.

Det mangler selvfølgelig ikke på Mario-uttrykk og -uttrykk, i tillegg til de klassiske lydene fra spillserien og noen melodier som vi alle umiddelbart kjenner igjen som en del av figurens billedspråk. Du kan se alle de tre episodene av It's Me, Mario! nedenfor.

