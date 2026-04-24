Nintendo laster opp lydsporene til Super Mario Galaxy 1 og 2 til Spotify i en begrenset periode

HQ

Selv om vi allerede er vant til at Nintendo utvider sin katalog med videospill-lydspor hver uke på Nintendo Music-appen - eksklusivt for Nintendo Switch Online-medlemmer - har selskapet bestemt seg for at det finnes låter som fortjener å nå ut til et mye bredere publikum, og har nå tatt et skritt som aldri har blitt gjort før.

For første gang, og i en begrenset periode, er lydsporene til Super Mario Galaxy og Super Mario Galaxy 2 tilgjengelige via Spotify. Listen over utvalgte spor (nesten alle, ettersom det er totalt 130 lydspor) har til og med sin egen animasjon i Spotify-mobilappen og PC-startprogrammet. Dette trekket er en del av feiringen av figurens 40-årsjubileum, og tjener også til å forsterke hans tilstedeværelse i videospill i år, som Nintendo uttalte gjennom Shigeru Miyamoto, Super Mario Galaxy: The Movie(også på Spotify) ville være hovedattraksjonen for dette 40-årsjubileet, og alt tyder på at vi ikke vil få en 3D-Mario i 2026.

Så fra nå av kan du nyte låtene fra Super Mario Galaxy-spillene, enten du abonnerer på NSO og Nintendo Music eller ikke. Vi har allerede Gusty Garden Galaxy på repeat - hva med deg?