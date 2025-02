Nintendo-legende ville ikke jobbe med The Legend of Zelda: A Link to the Past

HQ

Takaya Imamura jobbet hos Nintendo mellom 1989 og 2021. I løpet av denne legendariske karrieren utviklet han ikoniske figurer som de som var med i F-Zero, samt de fleste av støttefigurene i Star Fox-spillene. Selv om noen kanskje ser på det som en drøm å jobbe med en hvilken som helst Nintendo-tittel, var Imamura ikke særlig fornøyd med å måtte jobbe med The Legend of Zelda: A Link to the Past.

"For å være ærlig, da jeg ble bedt om å hjelpe til på Zelda-teamet, var jeg ikke så glad for det," sa Imamura til EDGE (via NintendoEverything). "Jeg ville egentlig ikke, og grunnen var at jeg ønsket å nyte spillet når det var ferdig, som spiller. Jeg kan huske den følelsen selv nå. Jeg husker også at feilsøkingen, kvalitetssikringen, var veldig tøff, å måtte gjøre det samme om og om igjen."

"Jeg har fortsatt ikke lyst til å spille det spillet - testingen var så vanskelig", fortsetter han. "Selv nå, hvis jeg bare hopper inn i spillet i et minutt eller så, kommer følelsen tilbake. Det er som PTSD eller noe sånt."

Imamura jobbet også med Majora's Mask, en tittel som han heller ville ha opplevd som spiller enn som utvikler. Likevel ble han værende hos Nintendo i mange år etterpå, og sluttet først i 2021. Så kanskje var ikke alt så ille som det så ut til.