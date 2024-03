Nintendo legger til tre klassiske Mario Game Boy-titler i sin Switch Online-tjeneste

HQ

Vi fikk mange fremtidige kunngjøringer, som utgivelsesdatoer for Luigi's Mansion 2 HD og Paper Mario: The Thousand-Year Door under Mario-dagen, men Nintendo ga oss også en titt på seriens fortid. Tre klassiske Game Boy-spill blir lagt til i Switch Online-tjenesten på tirsdag: Mario Golf, Mario Tennis og Dr. Mario.

Dette er ikke blant de mest populære spillene i serien, men det er hyggelig å se at enda flere av den italienske rørleggerens eventyr er bevart for fremtidige generasjoner. Noen av Mario Game Boy-titlene vi fortsatt mangler på tjenesten, er Super Mario Bros. Deluxe, Game & Watch Gallery 2 og det originale Super Mario Land.