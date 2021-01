Nintendo lo bare da Microsoft ville kjøpe dem

Du ser på Annonser

Noen av dere vet nok allerede at Microsoft prøvde et par andre ting før de bestemte seg for å bare lage Xbox selv. Blant annet vet vi at selskapet blant annet forhørte seg med både Electronic Arts og Nintendo, men nå vet vi litt mer om akkurat hvordan enkelte av dem takket nei.

Bloomberg har nemlig snakket med mange av de viktigste personene som var innvolvert i dannelsen av Xbox nå som konsollen skal bli 20 år, og har fått vite akkurat hvor lite interessert Nintendo var i å slå seg sammen med Microsoft. Kevin Bachus, som var "director of third-party relationships" for Microsoft på den tiden sier faktisk følgende:

"Steve (Ballmer red.anm) fikk oss til å møte Nintendo for å se om de ville vurdere å bli kjøpt. De lo bare rumpene av seg. Bare se for deg en time hvor noen bare ler av deg. Det var på en måte slik det møtet gikk."

Samtalene med Midway og Square Enix gikk litt bedre, men begge to endte til slutt opp med å synes at Microsoft sine tilbud var altfor lave. Sistnevnte angrer nok ikke, mens Midway sitt valg nok kan diskuteres.