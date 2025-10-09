Nintendo løfter forhenget på Close to You-kortfilmen ... men bare halvveis

HQ

Forrige tirsdag, i stedet for en ny kunngjøring eller teaser for titlene sine på vanlig 14:00 BST/15:00 CEST-tid, slapp Nintendo ganske enkelt en animert kortfilm med en baby i et rom der gjenstander og leker så ut til å bevege seg av seg selv. Den animerte kortfilmen hadde ganske høye produksjonsverdier, noe som tydet på at det lå mer bak enn vi trodde. Vi spekulerte i om det kunne være et klipp fra den kommende Super Mario Galaxy-filmen, eller til og med at det kunne være små usynlige Pikmin som streifet rundt i rommet. Det viste seg at vi ikke var langt unna.

Nå har Nintendo publisert traileren på nytt, og denne gangen ser vi at de skyldige som flytter gjenstander rundt i rommet og oppmuntrer denne lille babyen (Rosalina?) til å ta sine første skritt, er ingen ringere enn de små halvvegetabilske, fargerike skapningene skapt av Shigeru Miyamoto. Vi er fortsatt ikke sikre på om det vi ser er en utvidelse av Nintendos Cinematic Universe, eller om det er en forhåndsvisning av et nytt Pikmin-spill. Vi måtte vente i ti år mellom Pikmin 3 og Pikmin 4, og Miyamoto-san har allerede lovet at vi ikke trenger å vente så lenge på det neste spillet.

Ta en titt på tweeten nedenfor. Vil dette være det første vi ser av Pikmin 5? Og hvorfor er det mennesker i deres verden nå? Det er fortsatt mange spørsmål som må besvares...