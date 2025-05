Nintendo: Mario Kart World ville ikke være mulig på Switch

HQ

Mario Kart 8 Deluxe har blitt et av verdens mest solgte spill, og forventningene til oppfølgeren Mario Kart World er åpenbart enorme. Men hvorfor gir ikke Nintendo ut spillet på både Switch og Switch 2 for å maksimere salget, og det samme med Donkey Kong Bananza?

Nintendos toppsjef, Shuntaro Furukawa, svarte på dette spørsmålet under en Q&A (takk Games Radar) med investorer under den siste kvartalsrapporten. Det viser seg at den åtte år gamle Switch rett og slett ikke kan holde tritt med verken den gigantiske åpne verdenen til Mario Kart World eller Donkey's nye ødeleggbare miljøer. Å tilby nye måter å spille på er Nintendos drivkraft, og høyere ytelse er en nødvendighet for dette, sier han :

"Høyere maskinvareytelse har blitt nødvendig for at programvareutviklere skal kunne realisere et av Nintendos viktigste mål: å tilby nye måter å spille på.

Nintendo Switch 2 virker kanskje ikke som en stor endring på utsiden. Men i virkeligheten er både maskinvaren og periferiutstyret utviklet helt fra bunnen av."

Spontant ligger det nok mye i dette, og ved å utvikle for kun ett format kan Nintendo få mest mulig ut av det uten å ta hensyn til noe annet.